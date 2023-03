L’iPhone 15 non avrà lo slot per la SIM nemmeno in Europa

Quasi sicuramente non lo avrà in Francia, ma Apple vende un solo modello dei suoi smartphone in tutta l'Europa. L'iPhone 15 non avrà la SIM nemmeno in Italia, dunque

I nuovi iPhone 15 e 15 Pro potrebbero funzionare esclusivamente con le eSIM, per la prima volta anche in Europa. Secondo nuove indiscrezioni, è molto probabile che il modello di iPhone 15 e 15 Pro che verrà lanciato in Francia sarà sprovvisto dello slot per le sim fisiche. Ciò significa che i dispositivi funzionerebbero solo con eSIM per la connettività cellulare.

Ma se l’alloggiamento per la scheda SIM verrà rimosso in Francia, allora quasi certamente verrà rimosso nella stragrande maggioranza di tutti gli altri mercati europei, inclusa l’Italia. Il perché lo spiega il sito specializzato MacRumors:

Apple di solito vende un solo modello di iPhone in quasi tutta l’Unione Europea (che a sua volta spesso è leggermente diverso dalla versione statunitense). Ad esempio, lo stesso modello iPhone 14 Pro con codice A2890 venduto in Francia è anche in vendita nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania, in Italia, in Spagna, in Portogallo, in Austria, in Polonia, nei Paesi Bassi, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia, in Norvegia, in Svezia, in Svizzera e in dozzine di altri paesi.

Apple ha già rimosso l’alloggiamento per la scheda SIM da tutti i modelli iPhone 14 venduti negli Stati Uniti a partire dallo scorso settembre, costringendo i clienti a utilizzare una eSIM, una SIM digitale che consente agli utenti di attivare un piano cellulare senza dover utilizzare una scheda nano-SIM fisica.

Quando la serie iPhone 14 è stata lanciata negli Stati Uniti, Apple ha promosso le eSIM come più sicure di una SIM fisica poiché non possono essere rimosse da un iPhone smarrito o rubato.

Le eSIM offrono anche un altro importante vantaggio: un unico smartphone può supportare, semi-simultaneamente, fino ad otto diverse eSIM. E, dunque, altrettanti numeri di telefono e altrettanti piani tariffari. È un vantaggio enorme quando si viaggia fuori dall’UE (dove non c’è la politica di zero roaming): ad esempio, se visitate Zurigo o New York, potrete attivare una eSIM con un operatore mobile locale in pochi istanti e comodamente da casa vostra, prima ancora di lasciare l’Italia.