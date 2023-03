Gli Aristogatti: Ahmir “Questlove” Thompson dirigerà il live-action

Sta proseguendo la produzione del film ibrido che mischierà live-action e CGI e metterà al centro dell’attenzione il classico Disney de Gli Aristogatti: da poco è stato annunciato il regista del film che sarà Ahmir “Questlove” Thompson.

Si tratta di un nome particolare, considerando che Questlove ha fino ad ora fatto il batterista del gruppo The Roots, ed ha avuto il suo esordio alla regia pochissimo tempo fa con Summer of Soul, vincitore dell’Oscar per il miglior documentario nel 2022.

Il lungometraggio sarà un’operazione che a livello visuale sarà simile a Sonic the Hedgehog ed a Space Jam: A New Legacy. Per il progetto, il regista Ahmir “Questlove” Thompson farà anche da produttore esecutivo e supervisore. A scrivere la sceneggiatura ci saranno Will Gluck e Keith Bunin.

Gli altri produttori saranno Tarik Trotter, Shawn Gee e Zarah Zohlman. Gluck lavorerà al live-action con la sua Olive Bridge, mentre Thompson vedrà coinvolta la Two One Five Entertainment.

Gli Aristogatti è il 20° lungometraggio d’animazione Disney uscito nel 1970, il film è basato su una storia di Tom McGowan e Tom Rowe.