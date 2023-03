FIFA 23 in sconto per le Offerte Amazon di Primavera 2023

Le offerte Amazon di Primavera 2023 ci permettono di acquistare FIFA 23 a prezzo scontato, in tutte le versioni, anche nell’edizione Sam Kerr. Il prezzo parte da 37,99€ per PS4 e aumenta a 39,98€ per Xbox One e Xbox Series S/X, passando infine a 49,98€ per PS5. La versione Sam Kerr per PS5 invece con copertina alternativa è disponibile al prezzo di 29,99€. Potete acquistare il prodotto cliccando su uno dei box qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 69.99€ per la versione old-gen e 79.99€ per la versione current gen. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I progressi della tecnologia HyperMotion2 e del sistema di fisica di FIFA 23 hanno sbloccato una serie di nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco più coinvolgente che mai. I movimenti della squadra e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di rivendicare una palla aerea contro un attaccante come un portiere.

