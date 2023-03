Captain America: New World Order – Ci sarà anche la Betty Ross di Liv Tyler

Liv Tyler tornerà nel Marvel Cinematic Universe con la sua Betty Ross per Captain America: New World Order.

Dopo 15 anni di assenza dal Marvel Cinematic Universe è pronta fare il suo ritorno nell’universo cinematografico della Casa delle Idee anche la Betty Ross di Liv Tyler, e lo farà in Captain America: New World Order, così come ha rivelato da poco il The Hollywood Reporter.

Il personaggio di Betty Ross era comparso fino ad ora solo in The Incredible Hulk, lungometraggio del 2008 con protagonista Edward Norton nei panni di Bruce Banner, ruolo che successivamente andò a Mark Ruffalo.

Ricordiamo che nel film Captain America: Civil War del 2016 ci fu anche il ritorno di William Hurt come Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, ovvero il padre di Betty. Mentre in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha fatto la sua ricomparsa anche Abominio, il character interpretato da Tim Roth.

Captain America: New World Order avrà di nuovo come protagonista Thunderbolt Ross, ma considerando la scomparsa di William Hurt ci sarà Harrison Ford a vestirne i panni. Un altro personaggio che sarà presente, e che è comparsa anche in The Incredible Hulk, è il Samuel Sterns di Tim Blake Nelson, che farà da antagonista ad Anthony Mackie ed al suo Sam Wilson.