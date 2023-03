The Beat Bomb: stasera in anteprima a Bologna il documentario sulla Beat Generation

Si terrà stasera, domenica 26 marzo alle ore 20:00, presso il Lumière – Sala Mastroianni (Piazzetta Pier Paolo Pasolini) della Cineteca di Bologna, la proiezione di ‘The Beat Bomb‘, il documentario diretto da Ferdinando Vicentini Orgnani con le musiche di Paolo Fresu. Ecco il poster, il trailer e le foto ufficiali.

La pellicola è una coproduzione Italia – Argentina di 39FILMS e Romana Audiovisual, in coproduzione con Luce Cinecittà, in associazione con LASER DIGITAL FILM e con il contributo del MIC – Ministero della Cultura. La proiezione, nell’ambito della rassegna “Uno sguardo al documentario”, è organizzata in collaborazione con Paradiso Jazz Festival e sarà seguita da un incontro con il regista, Ferdinando Vicentini Orgnani, Paolo Fresu, Marcello Fois e Alberto Masala.

Presentato Fuori Concorso nella sezione Ritratti e paesaggi dello scorso Torino Film Festival, The Beat Bomb’ è un viaggio iniziato nel 2007 con la casualita di un incontro tra un regista e un grande poeta da cui nasce una collaborazione e un’amicizia che è andata avanti, tra Roma e San Francisco, fino alla fine della lunga vita di Lawrence Ferlinghetti (1919 – 2021). Oltre a essere stato il catalizzatore, il talent scout e l’editore della Beat Generation, Ferlinghetti ha portato avanti una sua visione, un progetto politico e culturale rigoroso, coerente. Questo documentario vuole tentare di essere anche una eco della sua voce: THE BEAT BOMB, una bomba Beat contro “the military industrial complex”, quella potentissima lobby che anche il presidente Eisenhower (da ex generale) in un suo storico discorso, aveva tentato invano di contrastare. In una sua poesia Lawrence auspica che con il potere delle parole i poeti possano essere “reporter dello spazio” per rispondere alla sfida di questi tempi apocalittici.

