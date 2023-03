Polipropilene Gryfilen: ecco i nuovi distributori europei

Annunciati i nomi dei distributori europei del polipropilene Gryfilen. Nexeo Plastic sarà il distributore esclusivo per l'Italia.

26—Mar—2023 / 11:18 AM

Grupa Azoty Polyolefins ha selezionato quattro distributori per la commercializzazione del polipropilene Gryfilen, un nuovo prodotto aziendale realizzato nella sede di Police, in Polonia. Questi distributori copriranno l’intera Europa, garantendo che Gryfilen raggiunga i mercati di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Regno Unito, Irlanda, Lituania, Lettonia, Estonia e Ucraina.

In Italia, la distribuzione esclusiva sarà affidata a Nexeo Plastic, mentre in Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia sarà Ter Hell Plastic ad occuparsi di essa. Biesterfeld Plastic si occuperà del mercato britannico e irlandese, mentre Imlitex Industry UAB si occuperà delle vendite in Lituania, Lettonia, Estonia e Ucraina. Sul mercato nazionale, le vendite saranno gestite direttamente dalla società Grupa Azoty Compounding.

Il presidente del CdA di Grupa Azoty, Tomasz Hinc, ha dichiarato che, poiché il progetto Polimery Police di Grupa Azoty Group è ormai al 99% di completamento, la compagnia può iniziare a commercializzare il prodotto. La nuova sede di Grupa Azoty Polyolefins è stata costruita con un investimento di oltre 1,8 miliardi di dollari, ed include un impianto di deidrogenazione del propilene ed uno per la polimerizzazione del polipropilene, con una capacità annua di produzione fino a 437 mila tonnellate.