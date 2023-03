Netflix Games: tutte le ultime novità in arrivo sulla piattaforma

È passato poco più di un anno dal lancio di Netflix Games, la “scommessa” pensata per offrire (gratuitamente) un interessante servizio di intrattenimento in più agli abbonati. In questo lasso di tempo relativamente breve sono stati resi disponibili ben cinquantacinque giochi, con altri quaranta in arrivo entro la fine dell’anno; settanta sono in fase di sviluppo presso terze parti, e sedici presso studi interni. Si tratta di un impegno notevole, calcolando anche che si tratta di giochi completi e non di semplici passatempi.

Quest’anno dunque è previsto un ulteriore ampliamento del catalogo, e ciò significa giochi nuovi ogni mese. Gli abbonati scopriranno popolari titoli indie, porting di premiati titoli di successo e novità assolute appartenenti a generi diversi come giochi di ruolo, avventure narrative, rompicapo e molto altro.

Uno dei titoli più giocati finora, un po’ a sorpresa, è Too Hot to Handle: Amare è un gioco, è basato su Too Hot to Handle, uno dei più popolari dating show della piattaforma. La community ha apprezzato il titolo quando è stato reso disponibile insieme alla quarta stagione del reality e ha continuato a mostrare interesse in occasione delle uscite settimanali degli episodi all’interno del gioco. Il risultato è stato il rinnovare la collaborazione con Nanobit al fine di lanciare un altro nuovo gioco ispirato a Too Hot to Handle entro la fine dell’anno.

A gennaio, inoltre, ha debuttato Valiant Hearts: Coming Home, il primo di tre giochi di Ubisoft in esclusiva per Netflix. Il 18 aprile arriva sempre da Ubisoft Mighty Quest: Rogue Palace, un gioco roguelite ambientato nel bizzarro universo che alcuni ricorderanno da The Mighty Quest for Epic Loot. Una formula di gioco aggiornata, una storia approfondita e un gameplay d’azione frenetico e migliorato rendono questo titolo immediato e rigiocabile all’infinito.

Il prossimo anno il geniale franchise Monument Valley di ustwo arriva su Netflix, partendo con Monument Valley 1 e Monument Valley 2, che saranno seguiti da altri titoli. E nonostante sia ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, Netflix annuncia un progetto di collaborazione con Super Evil Megacorp (Vainglory, Catalyst Black) per un gioco esclusivo tratto da un misterioso titolo in prossima uscita sulla piattaforma streaming. Ecco, intanto, i titoli di marzo (che, ricordiamo, sono disponibili semplicemente accedendo alla sezione Gaming dell’app mobile di Netflix):

Highwater (disponibile ora)

La fine del mondo è imminente, e pare che i ricchi stiano fuggendo su Marte. Scopri un pianeta colpito da un’alluvione, esplora le isole e trova alleati: riuscirai a scappare in tempo? Nel bel mezzo di una sconvolgente catastrofe climatica, il territorio alluvionat di Hightower è diventato una sorta di zona sicura tra due regioni aride: la zona di guerra, una terra quasi completamente devastata, e la città fortificata di Alphaville, dove le persone oscenamente ricche vivono protette da mura gigantesche. Le voci secondo cui i ricchi stanno per fuggire su Marte si susseguono senza sosta. Viaggia in barca in un mondo sommerso e vesti i panni di un umile sopravvissuto: raduna i tuoi amici, combatti i Ribelli e ruba cibo, il tutto mentre lotti per scoprire se le voci sull’imminente viaggio verso Marte sono vere. Riuscirai a salire sul razzo in questa suggestiva avventura dalla trama fitta e avvincente? Disponibile in esclusiva su Netflix.

Terra Nil (disponibile il 28 marzo)

In questa rilassante simulazione gestionale al contrario, tramuta un paesaggio privo di vita in un ecosistema prospero e lussureggiante. Pianta foreste rigogliose, purifica il suolo e ripulisci oceani inquinati per trasformare un ambiente devastato in un paradiso naturale. Restituisci la fertilità a terreni morenti e crea un habitat nuovo, in grado di accogliere nuovamente la fauna. Quindi, ricicla le costruzioni per cancellare ogni traccia del tuo passaggio. I paesaggi generati proceduralmente rendono differente ogni partita di Terra Nil. Pianifica le tue mosse su terreni casuali e imprevedibili, punteggiati da corsi d’acqua sinuosi, montagne, pianure e oceani. Goditi la pace degli ambienti naturali disegnati a mano, con musiche rilassanti e un sottofondo sonoro che rende ogni partita una piacevole esperienza meditativa. E una volta raggiunto l’obiettivo, usa la modalità Ammira per crogiolarti nelle bellezze naturali dell’ecosistema che hai contribuito a risanare. Disponibile in esclusiva per dispositivi mobili su Netflix.

Leggi anche: