Twitter Blue ti permetterà di nascondere la spunta blu… per evitare di venire bullizzato

Twitter sta valutando di consentire agli abbonati a Twitter Blue di nascondere il fatto di essere… abbonati a Twitter Blue. Il motivo? Avere la spunta blu ora rende gli utenti bersaglio di bullismo, sfottò e meme spietati.

Un tempo avere la spunta blu di Twitter era una cosa da “fighi“. Significava che ce l’avevi fatta o che, quantomeno, eri qualcuno (non necessariamente di importante e non necessariamente una figura positiva, ma come si suole dire: meglio famigerato che non famoso affatto). Era uno status symbol che distingueva i VIP e i super utenti con centinaia di migliaia di follower dalle persone comuni. Tant’è che molte persone erano disposte a fare – letteralmente – carte false per averla: basti pensare ai casi emersi di dipendenti di Twitter corrotti per assegnare la spunta di verifica a gente che non se la meritava.

Twitter employees were selling verification for upwards of $15,000. For certain accounts, mine included, they would refuse to verify you through the standard application and then privately offer to verify you for $$ behind the scenes. Investigation needed. — Chairman (@WSBChairman) November 5, 2022

Poi è arrivato Twitter Blue, nella nuova versione ritoccata da Elon Musk. L’abbonamento, a pagamento, offre una serie di benefit e di vantaggi, tra cui la possibilità di verificare il proprio account e ricevere la (un tempo) ambita spunta blu.

Come è andata a finire? È andata a finire che la percezione che gli utenti del social avevano della spunta è cambiata completamente. Da status symbol a marchio d’infamia. Ora se la hai sei considerato uno sfigato. Una persona che paga per usare un social network gratuito.

Dal prossimo 1 aprile Twitter rimuoverà la spunta blu a tutti gli account verificati con il vecchio sistema legacy. Insomma, rimarrà soltanto agli abbonati.

Twitter Blue: la spunta si potrà nascondere, in modo da evitare il bullismo

Il noto sviluppatore Alessandro Paluzzi ha riportato di aver scoperto una funzione dormiente del social network, attualmente ancora in fase di test interno. Sostanzialmente: gli abbonati avranno la possibilità di nascondere il simbolo di verifica dal loro account. Se attivata, la nuova opzione nasconderà agli altri il fatto che si sta pagando per avere i vantaggi inclusi con l’abbonamento Blue.

Ovviamente, trattandosi di un test e in assenza di annunci ufficiali, non è detto che Twitter renda disponibile l’opzione di nascondere la spunta di verifica a tutti. Tuttavia, se l’azienda prosegue in questa direzione, potrebbe diminuire ulteriormente il valore della spunta blu. Inoltre, Twitter ha già presentato le nuove spunte di verifica – dorate e grigie – destinate agli account aziendali e governativi: i veri distintivi di alto livello, i veri nuovi status symbol.