La Settimana del Legno: l’obiettivo è sensibilizzare e divulgare

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ospiterà La Settimana del Legno dal 28 marzo al 1° aprile, un evento che mira a sensibilizzare e divulgare le tecniche costruttive degli edifici in legno in un settore in continua evoluzione. L’evento prevede un fitto programma di eventi e incontri tecnici, che permetteranno lo scambio e il dialogo tra il mondo della professione, della ricerca e dell’imprenditoria.

L’evento è stato coordinato scientificamente dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica di Tor Vergata, e organizzato da Hublegno in collaborazione con Lamellazione Gruppo Qualità Legno e gli Ordini professionali provinciali degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Dottori Agronomi e Forestali. La partecipazione ai seminari in presenza darà ai professionisti iscritti agli Ordini la possibilità di ottenere Crediti formativi professionali (Cfr), mentre gli studenti iscritti all’Università Tor Vergata potranno ottenere Crediti formativi universitari (Cfu) partecipando agli eventi.

La Settimana del Legno 2023, che ha avuto origine nel 2017, presenterà tre percorsi principali focalizzati sull’Ambiente, la Tecnologia e l’Economia. L’evento prevede due seminari al giorno, con la prima sessione che inizia alle 9 del mattino e termina alle 13, mentre la seconda sessione va dalle 14 alle 18. La Settimana si concluderà sabato 1° aprile con una tavola rotonda/masterclass che affronterà i macrotemi trattati durante la settimana, come l’utilizzo del legno ingegnerizzato nel restauro e recupero edilizio, i nuovi paradigmi costruttivi, le costruzioni in legno a basso impatto ambientale e la crisi climatica, con la partecipazione del Presidente della Società Meteorologica Italiana Luca Mercalli.

Inoltre, per tutta la durata dell’evento, gli ospiti avranno l’opportunità di visitare l’area espositiva dalle 9 alle 19 presso l’Edificio della Didattica di Ingegneria, vicino all’Aula Convegni, dove avranno la possibilità di incontrare e conoscere le aziende del settore. Il coordinamento scientifico per l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia sarà affidato a Alberto Giampaoli e Giuseppe Parisio – Componenti Ctf – OAR. L’obiettivo di queste iniziative è quello di ampliare l’offerta formativa per le costruzioni in legno, fornendo risposte chiare per la corretta realizzazione di opere che soddisfino le mutate esigenze abitative del mercato.