Jujutsu Kaisen 2: ecco trailer e data d’uscita della seconda stagione

25—Mar—2023 / 9:58 AM

Online è stato pubblicato il trailer della serie anime Jujutsu Kaisen 2, che verrà distribuita durante l’estate. I nuovi episodi usciranno il 6 luglio in Giappone. Dopo il successo del manga, l’arrivo della serie animata e del film hanno dato un maggiore successo a questo progetto.

Ecco il trailer di Jujutsu Kaisen 2.

Ancora non è chiaro se Jujutsu Kaisen 2 arriverà già in estate anche nel nostro Paese grazie a Crunchyroll. L’annuncio della nuova data è frutto di un errore della pagina ufficiale, che, anziché pubblicare un key visual ha rivelato per sbaglio anche la data di debutto della seconda stagione.

Ricordiamo che l’estate scorsa ha fatto il suo debutto in Italia Jujutsu Kaisen – The Movie, si tratta di un progetto che solo in Giappone ha incassato 100 milioni di dollari.

Jujutsu kaisen – Sorcery Fight nasce come manga scritto e disegnato da Gege Akutami, ed è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal marzo 2018. Al centro delle storie c’è il percorso di giovani protagonisti, che si muovono in una società che vive di energie malefiche, stregoni, e società occulte.