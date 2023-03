Grey’s Anatomy è stato rinnovato per la ventesima stagione

Continua il percorso di Grey’s Anatomy, che si spingerà fino alla ventesima stagione. La notizia del rinnovo è da poco rimbalzata sui siti specializzati d’oltreoceano. ABC ha comunicato la notizia, parlando anche di un cambio di showrunner, che per i nuovi episodi sarà Meg Marinis.

L’ingaggio di Meg Marinis va a sostituire Krista Vernoff. La Marinis ha fatto da produttrice esecutiva del progetto sin dalla stagione 15, ma è stata impegnata su Grey’s Anatomy sin dalla sua terza stagione, nel ruolo di sceneggiatrice.

Krista Vernoff ha così dato l’addio al telefilm:

Per me è stato un privilegio il poter lavorare a Grey’s Anatomy per ben sei anni ed anche a Station 19 per quattro anni. Si tratta di due show pieni di passione, e con un fandom importante. Sia il cast che gli sceneggiatori di questi progetti hanno un talento enorme, e tutta la squadra di lavoro ha sempre aumentato il proprio lavoro con valore, settimana dopo settimana.