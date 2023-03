Tesla Model 3, entro fine dell’anno il restyling: ecco cosa sappiamo

Come è ormai ampiamente noto, Tesla sta lavorando sul restyling della sua Model 3 che dovrebbe entrare in produzione nel corso del terzo trimestre dell’anno. Questione di pochi mesi, insomma.

E proprio perché ci stiamo avvicinando sempre di più all’annuncio, non stupisce che un prototipo della nuova versione della berlina elettrica si sia fatta immortalare da alcune prime foto spia. Sappiamo che il grosso delle novità si concentrerà sul frontale e sul posteriore, dove troveremo innanzitutto dei fari ridisegnati e dotati di tecnologia a matrice di Led. Inoltre, in modo simile a quanto già visto sul Tesla Cybertruck, troveremo anche una nuova telecamera in posizione centrale.

Si parla anche di un rinnovo dell’intera piattaforma tecnologica. Le telecamere verranno aggiornate, e probabilmente troveremo i modelli già montati su Model S e Model X: risoluzione 5MP e rivestimento antiriflesso. Quel che basta per sfruttare a pieno le potenzialità offerte dal chip Hardware 4.0. Tra le altre cose, si parla anche di un nuovo GPS avanzato e della rimozione del sensore per la temperatura esterna (la Model 3 prenderà le informazioni sul meteo da internet).

Front bumper on Project Highland Model 3 refresh appears to have a longer, more rounded nose underneath the cover. Rumors of updated headlights would also explain the extra taping on the covers as well. #Tesla #ProjectHighland #Model3 #Model3Refresh pic.twitter.com/FHF48akzik

