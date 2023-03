Tekken 8: gameplay reveal trailer per Jack-8

Come previsto, ecco arrivare un nuovo reveal trailer dedicato a un personaggio storico di Tekken (e al suo peculiare stile di combattimento) per come sarà presente in Tekken 8: e sempre come previsto, questa volta tocca all’androide da combattimento Jack, o meglio, alla sua ottava “versione” ufficiale, Jack-8, più letale e inarrestabile che mai.

Jack, in un modo o nell’altro, è sempre stato presente nella saga, ad eccezione del quarto capitolo, caratterizzato da un suffisso diverso e da una potenza di fuoco senza pari. Tekken, oltre che essere la storia delle varie edizioni dell’Iron Fist Tournament, è anche una storia di guerra, e Jack è una macchina da guerra delle più brutali: creato dal Dr. Boskonovitch (personaggio fisicamente introdotto nel terzo capitolo) come androide guerrigliero sperimentale per l’Ex Unione Sovietica, ha trovato nuova linfa presso la Mishima Zaibatsu, dove è stato affinato nel corso degli anni, arrivando a quest’ultima versione che, come potete vedere, non solo non si ferma davanti a nulla ma è addirittura armata con un cannone protonico più grande di lui…

Jack-8 si unisce ora ai personaggi di cui abbiamo già potuto vedere un trailer, ovvero Jin Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams, Paul Phoenix, Marshall Law, King e Lars Alexandersson: dei personaggi già annunciati ma ancora non svelati manca ora solo Jun Kazama.

L’atteso videogioco non ha ancora una data o un periodo ufficiale di debutto, ma possiamo attenderlo, probabilmente, per fine anno, e la data d’uscita stessa potrebbe arrivare insieme al reveal dell’ultimo personaggio, quindi potremmo anche scoprirla tra pochi giorni. Il titolo stato sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e sfrutterà al meglio le nuove generazioni di console, utilizzando l’Unreal Engine 5. Tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente ricreati da zero, così come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, improntata ora all’aggressività, per rendere ancora più spettacolari, divertenti e accessibili i combattimenti.

