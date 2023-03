Startup in corsa per la call di Eit Digital: ecco la scadenza

Le start-up italiane hanno l’opportunità di partecipare alla call lanciata da Eit Digital, la comunità europea dell’innovazione digitale, e di diventare parte dell’ecosistema più grande d’Europa nel campo dell’innovazione digitale. Otto team di giovani innovatori che risulteranno selezionati potranno accedere al Venture Program, un programma di pre-accelerazione intensivo e ricevere fino a 25mila euro di finanziamento per il loro progetto.

La selezione e la gestione dei partecipanti in Italia saranno gestite dal Solutions Hub dell’Eiis e da dock3 – the startup lab, che aiuterà a selezionare i talenti provenienti da oltre 30 atenei italiani per formare un team multidisciplinare e portare la propria idea sul mercato. Il venture program di Eit Digital, lanciato sei anni fa per supportare le startup dei Paesi Baltici e dell’Europa Orientale e Meridionale nel loro percorso verso il mercato, è ora aperto anche ai team di innovatori residenti in Italia, portando il totale dei paesi dell’Unione Europea coinvolti a ventidue.

La call è aperta fino al 16 aprile ed è rivolta a gruppi multidisciplinari composti da almeno due membri con un’idea innovativa, un proof of concept o un prototipo. Le startup italiane selezionate parteciperanno a un evento in presenza a Roma all’inizio di maggio, seguito da una serie di appuntamenti prevalentemente online per testare l’interesse del mercato per i loro prodotti o servizi. Il programma di pre-accelerazione si concluderà con un DemoDay a fine giugno a Roma, dove rappresentanti di fondi di venture capital, acceleratori e aziende da tutta Europa avranno l’opportunità di valutare possibili forme di collaborazione e investimento con le startup selezionate.