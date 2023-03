Star Wars Celebration 2023: durante la manifestazione saranno annunciati tre film (rumor)

Jeff Sneider ha offerto alcuni dettagli importanti riguardo alla Star Wars Celebration 2023 che si terrà a Londra il mese prossimo: secondo l’insider durante la manifestazione verranno annunciati ben tre film legati alla saga di Guerre Stellari.

Jeff Sneider ha dichiarato:

Saranno annunciati tre film, e posso dire che il progetto di Sharmeed Obaid-Chinoy sarà qualcosa di grande, non solo per Star Wars, ma anche per la stessa Kathleen Kennedy. Sembra che il suo incarico alla Lucasfilm dipenda dal portare al cinema entro il natale del 2025 un nuovo progetto cinematografico, se non ci sarà il film non ci sarà neanche lavoro per lei.