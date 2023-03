SGB Humangest: valorizzare le persone porta alla fiducia

Secondo Rachel Botsman, ricercatrice presso l’Università di Oxford, i progressi tecnologici stanno continuamente modificando il modo in cui le persone scelgono a chi dare la loro fiducia. Questi sviluppi sono sintomi di un cambiamento radicale che non prevede più la designazione di una singola autorità affidabile, ma piuttosto la nascita di una fiducia diffusa che si distribuisce tra gli individui: un fenomeno noto come “trust distribuito“, secondo la stessa Botsman.

Barbara Garofoli, Amministratore Delegato di SGB Humangest Holding, ha riflettuto sulla teoria del “trust distribuito” e ha considerato come ciò si applica al mondo del lavoro, in particolare alla somministrazione, che rappresenta il core business della sua azienda. Garofoli afferma che l’obiettivo primario di SGB Humangest è valorizzare sempre le persone e considerare la loro crescita professionale e la serenità come priorità assoluta. Inoltre, SGB è stata riconosciuta anche quest’anno come azienda leader nel settore della ricerca e selezione del personale, formazione, outsourcing, logistica e payroll, superando gli standard richiesti dalla HR Best Practices Survey del Top Employers Institute.

L’azienda è stata creata grazie alle ricerche nel settore che dimostrano come il mondo del lavoro stia evolvendo e cambia in base alle priorità delle nuove generazioni, soprattutto dei giovani. SGB Humangest ha commissionato una ricerca intitolata “Il valore della fiducia – Laureati e laureandi alle prese con la sfida del lavoro” al CIRSIS dell’Università di Pavia per comprendere le nuove tendenze di mercato.