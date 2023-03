Saint Seiya: Knights of the Zodiac, nuovo trailer internazionale del live action de I Cavalieri dello Zodiaco

Tramite un nuovissimo trailer internazionale scopriamo che Saint Seiya: Knights of the Zodiac, il live action ufficiale de I Cavalieri dello Zodiaco, arriverà nelle sale americane già il 12 maggio, ben prima del previsto, probabilmente in virtù del cast, in parte noto anche in occidente, a partire da Sean Bean e Famke Janssen. Il trailer, peraltro, è ricco di scene inedite e piuttosto rivelatorie sulla progressione della trama. Soprattutto, vediamo molto meglio il personaggio di Sienna (Saori, o Lady Isabel, a seconda di come siete abituati a chiamarla!) quando prende possesso dei suoi poteri divini e, da bionda, passa a sfoggiare l’abito e i capelli violetti tipici dell’anime.

Per il resto, il film sembra confermare più o meno quanto ci stavamo già aspettando: una rivisitazione all’osso dell’origin story di Seiya / Pegasus, pieno d’azione ma decisamente piatto dal punto di vista artistico, con una resa che non sembra andare oltre a quella di un ottimo fan film… che però ha sbagliato il design delle armature. Ma ci riserviamo il giudizio finale dopo aver visto la pellicola. Attualmente, ad ogni modo, non ci sono notizie ufficiali su quando arriverà nel nostro paese, anche se è abbastanza scontata la sua presenza nei cinema italiani, dato che la nostra è, insieme alla Francia e alla Spagna, storicamente la maggiore piazza occidentale per il franchise.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Quando Seiya, un caparbio orfano di strada in cerca di sua sorella, senza volerlo scopre i suoi arcani poteri nascosti, scopre anche che potrebbe essere l’unica persona in grado di proteggere la reincarnazione di una dea, inviata per sorvegliare l’umanità. Riuscirà a lasciar andare il suo passato e abbracciare il suo destino, per diventare un Cavaliere dello Zodiaco?

Nel cast, oltre all’astro nascente Mackenyu (che ritroveremo presto anche nel ruolo di Zoro nel serial Netflix tratto da One Piece), abbiamo Madison Iseman (Jumanji, I Know What You Did Last Summer), Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Snowpiercer), Famke Janssen (X-Men, Taken, The Vault), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On My Block) nonché Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman, Kamen Rider: Dragon Knight, Iron Chef America). La pellicola è diretta dal VFX specialist Tomasz Baginski, mentre lo stunt coordinator è Andy Cheng, lo stesso di Shang-Chi.

