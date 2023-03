Orizzonti Pokémon: primo trailer della nuova stagione dell’anime

Dopo la conclusione del viaggio di Ash & Pikachu, dopo un quarto di secolo di avventure animate, partiamo per un nuovo viaggio con la serie Orizzonti Pokémon, che vedrà nuovi protagonisti, in primis i giovani Liko e Roy, intenti a svelare i misteri che li circondano incontrando nuovi amici come Friede, Capitan Pikachu, Amethio e altri ancora. Ecco il primo teaser trailer della serie anime, in arrivo quest’anno.

Nella nuova serie, che debutterà il 14 aprile su TV Tokyo con un episodio speciale della durata di un’ora, faremo la conoscenza di Liko, che ha come pokémon d’elezione uno Sprigatito e in sorte uno strano, misterioso ciondolo che nasconde chissà quali segreti. Insieme a lei si unirà nel suo viaggio alla scoperta del mondo Roy e, naturalmente, vari altri mostriciattoli tascabili, tra cui Fuecoco e Quaxly. Liko proviene da Paldea, mentre Roy da Kanto; nell’economia della storia sarà importante il gruppo dei Rising Volt Tacklers (che in italiano dovrebbero chiamarsi Locomonauti) capeggiato da Friede e dal suo inseparabile “Captain Pikachu”.

Questa nuova serie sarà un viaggio emozionante che esplorerà nuove meraviglie e farà fare nuove affascinanti scoperte sul mondo dei Pokémon. Il trailer getta nuova luce sulle misteriose avventure che aspettano Liko e Roy, e invitiamo gli Allenatori a unirsi a noi nella scoperta di questi segreti.

ha affermato in merito Taito Okiura, vice presidente del marketing di The Pokémon Company International.

Anche il 2023, insomma, sarà ricco di novità per gli appassionati del franchise, al di là della scorpacciata videoludica dell’anno scorso: per il nuovo anno The Pokémon Company International ha invitato gli Allenatori a “Festeggiare Pokémon Insieme” in occasione del Pokémon Day, pubblicando sui social foto e video che mostrino il loro amore per il franchise, condividendo i loro ricordi preferiti. I canali social media ufficiali di @PokemonIT ospiteranno anche i contenuti relativi alla compagna #PokemonInsieme prodotti dei membri della comunità mondiale dei fan, per ispirare gli Allenatori a inviare le proprie storie e per mostrare cosa significhi Pokémon per tanti in tutto il mondo.

