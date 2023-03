NOVOMATIC Italia si impegna per l’ambiente con tre nuovi impianti fotovoltaici

Per le aziende che desiderano contrastare la crisi climatica e creare valore aggiunto per le economie locali, la sostenibilità del business è una priorità. Questo si riflette nel crescente impegno di molte realtà verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e le strategie di transizione ecologica dell’Unione Europea. In particolare, NOVOMATIC Italia si impegna per la mitigazione del cambiamento climatico, adottando energie rinnovabili e soluzioni per il risparmio energetico al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del gruppo.

Il nuovo piano di transizione ecologica di NOVOMATIC Italia è ambizioso e prevede una forte riduzione dell’impronta di carbonio della sede operativa e produttiva di Rimini. Questa sede è un’importante area strategica per le attività aziendali del gruppo in Italia e il piano di transizione ecologica contribuirà allo sviluppo del business NOVOMATIC nel paese. Il piano prevede la realizzazione di 3 impianti fotovoltaici presso la sede di Rimini, con una potenza totale di 245 kWp e una produzione di energia stimata a circa 300 MWh.

Gli impianti in questione saranno in grado di coprire circa il 50% del fabbisogno energetico della struttura grazie alla produzione di energia solare fotovoltaica autoprodotta. Per la realizzazione dell’impianto, saranno utilizzate le tecnologie migliori disponibili sul mercato, in modo da massimizzare l’utilizzo dell’energia pulita e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Grazie all’implementazione di questo impianto all’avanguardia, l’azienda potrà beneficiare di un significativo abbassamento dei costi energetici, oltre a ridurre notevolmente le emissioni di gas serra. Si stima che ci sarà una riduzione della CO2 di oltre il 20% rispetto al 2022, considerando le emissioni certificate di CO2 di NOVOMATIC Italia S.p.a. di quell’anno, pari a 276 tonnellate e correlate solo ai consumi di energia elettrica.