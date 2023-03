L’aeroporto di Chicago sarà collegato al centro dai taxi volanti

Archer Aviation e United Airlines hanno annunciato oggi una partnership per lanciare una rotta di taxi aerei commerciali a Chicago. Le aziende prevedono di aprire il percorso di volo tra il centro città e l’aeroporto internazionale di O’Hare nel 2025. Oltre ad essere la sede e il maggiore hub di United, l’aeroporto di Chicago è un banco di prova ideale per i taxi volanti.

Archer stima che un volo in uno dei suoi taxi aerei impiegherà solo 10 minuti per viaggiare da O’Hare al centro città, mentre il tragitto in auto può impiegare da 35 minuti a oltre un’ora, a seconda del traffico.

Archer stima che un volo in uno dei suoi taxi aerei impiegherà solo 10 minuti per viaggiare da O’Hare al centro città, mentre il tragitto in auto può impiegare da 35 minuti a oltre un’ora, a seconda del traffico.

Il programma inizialmente sarà limitato alla rotta principale O’Hare/centro città, ma le società prevedono di aggiungere in seguito percorsi più brevi verso le municipalità circostanti. Archer ha descritto la rotta in arrivo come “concorrenziale in termini di costo” per i passeggeri, senza fornire ulteriori dettagli. Gli air taxi di Archer utilizzano motori elettrici e batterie e non producono emissioni.

Lo scorso anno, United Airlines ha ordinato almeno 200 taxi volanti elettrici da Eve Air Mobility

La partnership è l’ultimo degli investimenti aggressivi di United nei taxi volanti. Lo scorso anno, la compagnia aerea ha ordinato almeno 200 taxi volanti elettrici da Eve Air Mobility.