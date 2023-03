I laptop modulari della Framework arrivano anche in Italia

Con la presentazione della line-up per il 2023, Framework ha annunciato che i suoi laptop modulari ed espandibili arriveranno per la prima volta anche in Italia. Sono ampiamente personalizzabili e sono progettati per facilitare la sostituzione e l’upgrade di praticamente qualsiasi componente.

Perfino la scheda madre si può sostituire e Framework ha anche rilasciato tutti i file GitHub necessari per riciclarla e magari installarla, un domani, su un secondo mini-PC o NAS per la casa.

Oggi, in occasione della Game Developers Conference 2023, è stato annunciato e presentato in anteprima il nuovo Framework Laptop 16, seconda piattaforma per laptop dell’azienda. Fino ad oggi, l’azienda offriva solo un laptop da 13,5 pollici con quattro slot per schede di espansione per I/O e una varietà di parti riparabili o sostituibili, ma la Framework Laptop 16 vanta sei slot per schede e un nuovo sistema che offre ancora più libertà: è possibile sostituire interamente la tastiera e perfino il touchpad.

Per capirci, Framework ha mostrato la possibilità di sostituire la tastiera di default con una soluzione con RGB per gamer e dotata addirittura di un mini-display.

“Vogliamo offrire il Santo Graal per i gamer, i creatori e tutti coloro che hanno bisogno di potenza, con grafica modulare aggiornabile!”, ha raccontato il CEO di Framework.

Per il momento Framework non ha rivelato le specifiche complete del laptop e i preordini non sono ancora stati aperti. Entrambe le cose arriveranno più avanti, durante la primavera del 2023. Le prime unità verranno spedite entro la fine del 2023. Sia il nuovo laptop da 16″ che la versione aggiornata da 13,5″ saranno disponibili, a scelta del cliente, con configurazione Intel e AMD.