Hyenas: il nuovo teaser mostra Hero-Ki, ispirato a Sonic

Creative Assembly svela oggi Hero-Ki, il “cosplayer” che si unisce ai personaggi giocabili del frenetico sparatutto tattico Hyenas… oltre al fatto di essere chiaramente ispirato alla più “scattante” delle serie SEGA, Sonic. I giocatori PC, possono “unirsi al branco” su playhyenas.com per avere una chance di partecipare alla nuova alpha di gioco, che inizierà oggi alle 18:00 (CET). Per dare ai potenziali giocatori un assaggio di quel che li aspetta, il Live Product Director Alex Hunnisett ha preso parte al Future Games Show Spring Showcase per presentare Hero-Ki e un teaser esclusivo del gameplay di Hyenas.

Sulla Terra, grazie ai suoi cosplay e alle sue iniziative di beneficenza, Hero-Ki poteva vantare una discreta notorietà, ma dopo l’evacuazione all’Onta ha dovuto sfruttare quegli stessi talenti per scopi meno innocenti. Armato di una speciale telecamera che immortala l’aspetto di un soggetto per farne il “cosplay”, Hero-Ki può fare uso del suo talento nel travestimento per evitare minacce e sfruttare l’ambiente in Hyenas. Solo i rivali più attenti saranno in grado di scoprire che si tratta di un impostore. Hero-Ki va ad aggiungersi alle altre Iene già note, come ad esempio Prima, la ballerina armata di uzi, e a Commander Wright, l’astronauta dotata di pistola schiumogena, solo alcuni tra i molti personaggi ancora da rivelare.

Nell’alpha che inizia oggi si potrà giocare nei panni di Hero-Ki su due diverse navi da saccheggio: la mappa ispirata alla città di New York, We Took Manhattan, e quella a tema anni 80, Greed is Good. L’alpha sarà disponibile per undici giorni, dando ai giocatori tutto il tempo per farsi conquistare dal gioco e per affinare le proprie strategie prima della chiusura, prevista per le 10:00 (CEST) di martedì 4 aprile.

Hyenas è uno sparatutto multigiocatore di estrazione a squadre, in cui si vestiranno i panni di un mucchio di “antieroi disadattati” in competizione con altre squadre – e con le forze di sicurezza – per rubare cimeli della cultura pop. HYENAS sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, ed è ora possibile aggiungerlo alla lista dei desideri di Steam.

