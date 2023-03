Big Shark: il trailer del nuovo film di Tommy Wiseau

Quello che in molti considerano il peggiore regista della storia, ovvero Tommy Wiseau, è tornato con un altro lungometraggio, e questa volta al centro della storia ci sono gli squali: il titolo del film è Big Shark, e da poco ne è stato diffuso il trailer.

Ecco il filmato.

Lo stesso Tommy Wiseau fa da interprete nel progetto assieme a Mark Valeriano e Isaiah LaBorde. La storia di Big Shark racconta di uno squalo che terrorizza la città di New Orleans.

Chiaramente la distribuzione del film sarà piuttosto ristretta, considerando che il lungometraggio farà il suo esordio il 2 aprile al Cinema 21 di Portland. Successivamente ci sarà una proiezione al Prytania Theatres di Canal Place a New Orleans (per il 28 e 29 di Aprile), al Balboa Theatre di San Francisco (programmata per il 5 e 6 maggio), e ce ne sarà anche una al Landmark Westwood di Los Angeles (per il 2 e 3 giugno) ed una al Village East by Angelika di New York City (che si svolgerà il 10, 11 & 12).

Nel frattempo l’opera “disastrosa” di Tommy Wiseau intitolata The Room è stata rifatta per una causa di beneficenza, in una versione con Bob Odenkirk.