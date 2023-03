Ben Affleck sarà ospite a Che Tempo Che Fa

Ben Affleck sarà ospite della televisione italiana, in vesta dell’uscita del suo nuovo film Air – La storia del grande salto, a Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio: l’appuntamento è per domenica 26 marzo su Rai3, ai fini di un’intervista esclusiva.

Attore, regista, sceneggiatore e produttore, Ben Affleck torna ora al cinema con il suo nuovo film da regista Air – La storia del grande salto, nelle sale italiane dal 6 aprile 2023, con protagonista Matt Damon nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike Sonny Vaccaro. La pellicola racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership che coinvolse un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport quanto la cultura contemporanea. Nel cast, oltre a Matt Damon e allo stesso Ben Affleck, anche Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker e Viola Davis.

Nel corso della sua lunga carriera, Ben Affleck ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Oscar – uno alla miglior sceneggiatura originale nel 1998 per “Will Hunting – Genio ribelle” e uno al Miglior Film nel 2013 per “Argo” – tre Golden Globe, due BAFTA e una Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile, nel 2006 per “Hollywoodland”. Lo rivedremo presto anche (per un’ultima volta?) nel doppio ruolo di Brcue Wayne / Batman in The Flash.

Leggi anche: