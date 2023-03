Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, da oggi disponibile, trailer di lancio

Un'estate di avventure attende i fan degli JRPG con Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, disponibile da oggi: ecco il trailer di lancio.

Koei Tecmo Europe e gli sviluppatori di Gust Studios invitano, tramite il trailer di lancio, i giocatori a un’epica avventura di amicizia, cuore e segreti: l’attesissimo JRPG “magico” Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, disponibile ora su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e Windows PC (tramite Steam).

In Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, lo scrittore Yashichiro Takahashi, autore della sceneggiatura del gioco originale Atelier Ryza, ritorna sul franchise, per offrire un terzo, indimenticabile capitolo della serie Secret, che segue le vicende dell’alchimista forse più amata dai fan, Reisalin Stout, e i suoi compagni un anno dopo gli eventi di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, uscito nel 2021. L’ultima fuga estiva vede Ryza e i suoi amici godersi la loro vita tranquilla sull’isola di Kurken, quando sentono la notizia che un misterioso gruppo di isole è apparso nelle acque limitrofe. Queste isole, conosciute come Isole di Kark, stanno però avendo un effetto negativo sulla loro terra natia, così Ryza e il suo gruppo si mettono subito a indagare. Ma quando la loro indagine li conduce a un enorme cancello nelle profondità di strane rovine, Ryza sente una voce inquietante nella sua testa che vuole condurla al “Codice dell’Universo”. Chi le sta parlando e cosa c’è oltre il cancello?

Mentre scoprono i misteri delle Isole di Kark, Ryza e i suoi amici visiteranno quattro regioni, tutte esplorabili con transizioni fluide, in un nuovo mondo open field alla scoperta di punti di interesse, aree nascoste, animali selvatici e missioni casuali. La storia progredirà attraverso incontri e scoperte, arrivando persino sott’acqua: Ryza potrà infatti scalare scogliere, fare zip line sulla costa ed evocare una bestia acquatica per scalare le cascate! Man mano che i giocatori esploreranno le vaste regioni, le loro varie scoperte inizieranno a collegarsi alla storia principale. Alcuni animali selvatici possono condurre Ryza a forzieri o fornire materiali, i punti di interesse permettono di viaggiare velocemente e le aree nascoste portano a sorprese sconosciute.

Nel corso del viaggio, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key riunisce i giocatori con i personaggi dei giochi precedenti, oltre a presentare nuovi amici, fondamentali per la storia. In quest’ultimo gioco saranno presenti in totale undici membri del party, uno dei roster più numerosi nella storia della serie! Mentre Ryza e i suoi amici proseguono la loro ricerca, troveranno anche delle chiavi misteriose che li aiuteranno nella loro avventura. Si possono trovare e creare vari tipi di chiavi, utili per l’esplorazione, la sintesi e la battaglia. Ogni chiave ha un effetto diverso, perciò i giocatori avranno la libertà di sperimentare: le chiavi per svelare i segreti dell’isola sono ora nelle loro mani.

Per celebrare l’uscita del gioco, Koei Tecmo Europe ha rivelato che il DLC Pack 1 è ora disponibile per l’acquisto. Questa collezione unica contiene il set di costumi “Endless Summer Splash”, che comprende 11 costumi da bagno (1 per ogni personaggio). Ulteriori pacchetti DLC, tra cui i pacchetti di espansione delle ricette e la nuova regione esplorabile “Isola Rosca”, saranno disponibili per l’acquisto nei prossimi mesi, sia singolarmente che attraverso il Season Pass.

Insieme all’edizione standard, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key è ora disponibile nella Digital Deluxe Edition, che include il set costume “Another Look”, il set costume “Back to Summer” e “Gem Packs” e “Key Packs”, che saranno utili per l’avventura. Oltre ai contenuti presenti nella Digital Deluxe Edition, la Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key Ultimate Edition contiene il set costume “Gust Collaboration” e l’“Atelier Ryza 3 Season Pass”, che permette ai giocatori di scaricare tutti i contenuti digitali aggiuntivi disponibili successivamente per l’acquisto.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key contiene anche un bonus per l’acquisto anticipato: chiunque acquisti una copia fisica o digitale del gioco entro due settimane dal lancio potrà scaricare uno speciale set di sette costumi, “Summer Look”. Questi costumi saranno disponibili successivamente per l’acquisto.

Esistono inoltre due incantevoli edizioni speciali di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, una Premium Box e una Special Collection Box, disponibili in esclusiva sul Koei Tecmo Europe Online Store. La Premium Box del gioco include un Art Book, un poster in formato B2 di stoffa con un’illustrazione originale, un set di due clear file illustrate, un mini ciondolo in acrilico, e un DLC per l’accesso anticipato contenente un costume per Ryza e una copia del gioco, il tutto all’interno di una bellissima scatola da collezione. La Special Collection Box comprende tutti i contenuti della Premium Box, insieme a un portachiavi originale, un pergamena in formato A1 con un artwork originale, una selezione di ciondoli in acrilico con la copertina di ogni gioco della trilogia e un set di dodici carte illustrate.

