Yuneec Typhoon H: il nuovo drone commerciale portatile di Intel

Durante il CES, l’importante fiera di tecnologia, la compagnia di produzione di chip nota come Intel ha presentato al pubblico un drone portatile completamente nuovo, insieme ad una piattaforma che trasforma uno scooter autobilanciato in un robot. Brian Orzamici, CEO di Intel, ha presentato martedì al Consumer Electronics Show di Las Vegas il nuovo drone commerciale Yuneec Typhoon H, il quale utilizza la tecnologia di fotocamera RealSense 3D di Intel per catturare immagini con profondità.

Questo drone è dotato di caratteristiche avanzate come eliche pieghevoli, un carrello di atterraggio retrattile, una telecamera 4K e un controller che fornisce al pilota un display per visualizzare in tempo reale le immagini catturate dal drone. Intel sembra quindi voler espandere la propria attività oltre la produzione di chip, concentrandosi sullo sviluppo di tecnologie innovative nel campo dei droni e dei robot. Come ha dichiarato Krzanich, il nuovo drone è stato creato con l’utente finale in mente, e può essere utilizzato immediatamente dopo l’acquisto senza la necessità di complesse configurazioni. Questo annuncio è giunto un giorno dopo che Intel ha dichiarato l’acquisizione di Ascending Technologies, una società tedesca specializzata nella produzione di droni per attività professionali e di ricerca come rilevamento topografico, ispezioni industriali o fotografia aerea.

Krzanich ha anche rivelato che Intel ha lavorato con Ascending Technologies per sviluppare un sistema di prevenzione delle collisioni, che consente al drone di evitare qualsiasi ostacolo durante il volo. Questi sviluppi dimostrano l’impegno di Intel nel settore dei droni, al fine di offrire tecnologie avanzate che semplificano l’utilizzo e migliorano le funzionalità dei droni.

Durante il suo discorso di apertura al CES, Krzanich ha svelato un nuovo dispositivo chiamato “personal transporter“, che è simile ad uno scooter autobilanciato e si trasforma in un robot personale con un semplice tocco di un pulsante. Questo dispositivo, chiamato Segway Robot, è un robot espandibile a piattaforma aperta che può essere programmato per svolgere una varietà di funzioni in un ambiente domestico intelligente. Il robot è dotato di funzionalità avanzate come il riconoscimento vocale e una videocamera RealSense per la trasmissione video in streaming, che lo aiuta a manovrare intorno agli ostacoli. Krzanich ha promosso il Segway Robot come un framework aperto su cui gli inventori possono innovare per sviluppare nuovi usi e applicazioni. Possono anche sviluppare strumenti e software che possono funzionare con il Segway. Secondo l’ingegnere, questo è solo l’inizio di un nuovo ecosistema in cui i robot possono diventare piattaforme aperte e partner utili.