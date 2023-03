Yas!Games presenta i suoi nuovi party game a Romics 2023

I giochi da tavolo (di qualunque tipo) si riconfermano da sempre uno dei passatempi preferiti di grandi e piccini, un’occasione spensierata e allegra per trascorrere del tempo con amici e familiari. In particolar modo, nell’ultimo periodo è emerso un nuovo target di consumatori che risponde al nome di “kidult”: coloro che, ormai diventati grandi, possono mettere finalmente mano al portafoglio in autonomia quando vogliono assecondare le loro tante passioni nerd e geek, tra cui appunto quello dei board game tabletop. Tra le più apprezzate proposte degli ultimi tempi troviamo quelle di Yas!Games, con i suoi party game ideati per garantire un divertimento all’insegna dell’ironia. Tanti i prodotti dedicati ai giocatori 12+, con giochi di punta destinati al target 18+, perfetti per dare la giusta svolta alle classiche serate passate in casa. Come What Do You Meme?, un prodotto di grande successo, che si è classificato al 2° posto tra i 25 TOP Items del 2022 nella sottocategoria Adult Games, con una crescita del + 250,3% rispetto al 2022.

Per il secondo anno consecutivo, Yas!Games sarà presente al Romics, che avrà luogo dal 30 marzo al 02 aprile presso la Fiera di Roma, durante il quale verrà presentata una nuova espansione proprio di What Do You Meme?: Fresh memes #2. Un gioco da tavolo che garantisce, grazie alle 115 nuovissime e divertentissime carte, ore di puro divertimento. L’obiettivo è quello di sfidarsi a colpi di “meme”, creando le combinazioni più originali e spassose utilizzando le note immagini virali e le frasi più irriverenti.

Presso lo stand E8 (padiglione 9) della fiera, tutti gli appassionati potranno provare dal vivo sia la nuova espansione di What Do You Meme?, sia tutti gli altri giochi. Tra questi Bad People, in cui ogni giocatore si vedrà assegnata una nuova identità “discutibile” e dovrà scoprire chi nel gruppo di amici sia la persona peggiore, attraverso quesiti scomodi. Ma anche New Phone Who Dis? e i suoi messaggi surreali, divertenti e imbarazzanti, con cui creare le conversazioni più assurde, e Stupid Deaths, il gioco da tavolo basato sulle morti più tragicomiche e divertenti della storia: ogni carta descrive una fine assurda, e sarà compito dei giocatori scappare dal Tristo Mietitore cercando di indovinare se la causa del decesso sia vera… o falsa. Saranno ovviamente presenti anche tutti gli altri giochi della serie: Judge Your Friends, Pick Your Poison, Buzzed e Dirty Doodles.

I visitatori che vorranno acquistare i giochi direttamente allo stand potranno godere di numerose promozioni esclusive, attive solo nei giorni della fiera. Inoltre, tutti i partecipanti del Romics avranno la possibilità di scattarsi una foto ricordo epica nell’Instagram Corner pensato per l’evento.

