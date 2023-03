Roblox ha annunciato le sue due prime IA generative

Il mese scorso, Roblox ha annunciato l’intenzione di creare di strumenti in grado di assistere gli utenti nella generazione di codice, modelli 3D e altri elementi utili per creare esperienze di gioco.

Roblox è un gioco sandbox che consente agli utenti di creare dei mondi altamente personalizzati. Insomma, un gioco con milioni di giochi creati liberamente dagli utenti. Ovviamente, creare dei mondi avanzati e soddisfacenti non è necessariamente alla portata di tutti, anche se Roblox cerca di rendere questo compito il più semplice possibile — del resto, gran parte della player base è composta da giovanissimi.

Roblox sta compiendo i suoi primi passi verso la possibilità di consentire “a ogni utente su Roblox di essere un creatore”. L’azienda ha presentato i suoi primi strumenti di IA: Code Assist e Material Generator, entrambi in versione beta.

Sebbene nessuno dei due strumenti sia vicino a generare un’esperienza di gioco completa partendo da un semplice prompt testuale, una demo rivela come i due tool siano già in grado di offrire grandi opportunità. Sono in grado di automatizzare le attività di coding di base in modo piuttosto efficiente. Alcuni esempi condivisi dell’azienda mostrano come i tool possano essere usati per generare texture realistiche per un “canyon di roccia rossa brillante” e “vetrate colorate” partendo da delle semplici istruzioni testuali.

Nel frattempo, come altre aziende nel campo delle IA generative, anche Roblox mette le mani in avanti. “Inizialmente Code Assist e Material Generator potrebbero generare contenuti sbagliati o “fuorvianti”. Insomma, ancora una volta saranno gli utenti a fare da cavia, fornendo alle aziende le informazioni necessarie per perfezionare i loro prodotti.