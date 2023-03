Power Rangers: Una volta e per sempre – Il trailer italiano dello speciale Netflix

Ecco il trailer con i sottotitoli in italiano di Power Rangers: Una volta e per sempre, in uscita ad aprile su Netflix.

Dopo il trailer in lingua originale, online è stato pubblicato anche il filmato con i sottotitoli in italiano su Power Rangers: Una volta e per sempre, lo speciale per i 30 anni del telefilm cult anni Novanta per ragazzi, che sarà disponibile ad aprile su Netflix.

Ecco il filmato.

Questa è la descrizione di Netflix:

I Power Rangers affrontano una minaccia familiare che arriva dal passato. Così, nel pieno di una crisi globale, i guerrieri sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno. Una reunion a trent’anni da quando tutto ebbe inizio.

Nella reunion i personaggi protagonisti saranno ancora una volta ispirati dal mantra “una volta Ranger, per sempre Ranger”, perché diventare un Power Ranger rende parte di una famiglia per l’eternità.

Power Rangers: Once & Always rimette insieme i personaggi di David Yost (Billy) e Walter Emanuel Jones (Zack), Johnny Yong Bosch (Adam), Steve Cardenas (Rocky), Karan Ashley (Aisha), e Catherine Sutherland (Kat). A loro si unisce un nuovo ingresso nel franchise, ovvero Charlie Kersh, che vestirà i panni della figlia di Trini.