Meta annuncia Oculus Publishing: la divisione che aiuta gli sviluppatori a pubblicare giochi VR

Meta ha annunciato che il team di distribuzione focalizzato su giochi e applicazioni per la realtà virtuale, cambierà nome. Un ritorno alle origini: il team si chiamerà Oculus Publishing, riprendendo il brand originale dei visori dell’azienda.

Si tratta di una divisione completamente diversa da Oculus Studios, che è l’etichetta dell’azienda per i giochi first-party. Oculus Publishing sosterrà invece i developer partner. Aziende terze parti, a cui verrà fornito supporto tecnologico, nonché aiuto per la promozione e il merchandising dei loro giochi.

Il nome è nuovo, ma la divisione non lo è strettamente. Il team aveva già finanziato e supportato oltre 300 titoli, tra cui Among Us VR, Bonelab e The Walking Dead: Saints & Sinners.

L’azienda ha anche rivelato che Oculus Publishing ha attualmente oltre 150 titoli in sviluppo, il che è un buon auspicio per il Quest 3 che si prevede arrivi quest’anno. Il prossimo Quest di nuova generazione sarà più sottile e potente del suo predecessore e avrà capacità di realtà mista. Ciò potrebbe significare che alcuni di questi nuovi titoli potrebbero supportare funzionalità inedite, integrando anche strumenti ed esperienze in realtà aumentata.

Al momento, gli utenti hanno più di 500 titoli tra cui scegliere nel negozio Meta Quest. Lo scorso anno, l’azienda ha dichiarato che i giochi e le app presenti nel catalogo dei dispositivi Meta Quest hanno già generato 1,5 miliardi di dollari. Sono circa 40 i giochi e le applicazioni che, a livello individuale, hanno generato ricavi per almeno 10 milioni di dollari.