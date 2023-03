John Wick 4 arriva oggi nelle sale cinematografiche

Da oggi, 23 marzo, è disponibile nelle sale cinematografiche italiane il film John Wick 4, quarto capitolo della saga action thriller che vede Keanu Reeves come protagonista. Si tratta di un lungometraggio che ha ricevuto fino ad ora delle buone recensioni da parte della critica.

Ecco il trailer.

Su Rotten Tomatoes John Wick 4 è stato approvato al 93% dai critici, e c’è chi lo ha definito il migliore capitolo della saga. Di certo si tratta di un lungometraggio che può far proseguire in maniera positiva il franchise di John Wick, pronto anche a debuttare con degli spin-off.

In John Wick 4 Keanu Reeves torna a interpretare il leggendario sicario, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma, dove affronterà alcuni dei più spietati killer del mondo.

Il film arriva in un momento particolare, considerando che l’interprete della saga, Lance Reddick, è da poco scomparso all’età di sessant’anni. Nel film troviamo anche Laurence Fishburne, Rina Sawayama (Akira), Scott Adkins (Killa), Donnie Yen (Caine), Hiroyuki Sanada (Shimazu) e Clancy Brown (The Harbinger).