Lance Reddick addio: muore a sessant’anni l’attore di The Wire, Fringe e John Wick

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia della morte di Lance Reddick (noto tra gli altri per The Wire e John Wick) ad appena sessant'anni.

All’ancora giovane età di sessant’anni il noto attore americano Lance Reddick è morto, nella sua casa di Los Angeles: il corpo è stato ritrovato questa mattina, mentre le cause del decesso sarebbe ancora da chiarire, ma dovrebbero essere naturali, sebbene ancora non rivelate. L’interprete, originario di Baltimora, era attualmente coinvolto nella campagna pubblicitaria di John Wick 4, in uscita proprio in questi giorni.

La carriera di Reddick, iniziata nella seconda metà degli anni ’90, proprio in questi ultimi anni stava decollando in notorietà vista la quantità di progetti a cui stava prendendo parte, sebbene non tutti di successo.

Ha lavorato molto in televisione, con molti crime e polizieschi all’attivo, ma anche azione e fantascienza: è stato uno dei volti più riconoscibili di The Wire e di Fringe, serie in cui ha presenziato in quasi tutti gli episodi per l’interezza delle loro stagioni. Ha dato, inoltre, la voce a Ra’s al Ghul nella serie animata Beware the Batman. Interessante anche la lista di partecipazioni cinematografiche, tra cui sicuramente segnaliamo il ruolo che lo ha contraddistinto negli ultimi anni: quello dell’impeccabile concierge dell’hotel Continental in John Wick.

Reddick aveva anche un notevole rapporto con il mondo dei videogiochi, avendo dato la voce a diversi personaggi sia in opere interattive che derivate, da Castlevania a Quantum Break, passando per le serie di Destiny e Horizon. Nonostante la singolare scelta di casting, era probabilmente la cosa migliore dell’altrimenti fallimentare serial Netflix ispirato a Resident Evil. La sua partecipazione al serial reboot di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, nei panni di Zeus, dovrebbe essere il suo lascito postumo nel mondo della recitazione.