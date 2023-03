Drone Sprayer: l’innovazione per l’agricoltura

Il primo drone sprayer per l'agricoltura intelligente, prodotto da FROGS Indonesia nel Kalimantan occidentale, è stato di recente presentato in modo ufficiale.

Il nuovo drone prodotto da FROGS Indonesia è frutto di uno sforzo per coinvolgere i millennial direttamente nel mondo dell’agricoltura attraverso l’uso di tecnologie moderne. Durante il lancio, è stata anche utilizzata l’applicazione di biosaka, un elicitore naturale derivato da erbe o foglie, spruzzato sulle piante intorno alle risaie.

La cerimonia di lancio ha visto la partecipazione di Bank Indonesia West Kalimantan, un team dell’Agenzia di Standardizzazione e Strumentazione Agricola del Kalimantan Occidentale (BSIP), il capo del sottodistretto Sui Pinyuh, un team del servizio UPTPSB West Kalimantan TPH, Gapoktan e gli agricoltori intorno a BBI Peniraman.

Florentinus Anum, il capo dell’ufficio TPH del Kalimantan Occidentale, valuta positivamente ogni innovazione, soprattutto se ciò significa continuare a utilizzare la tecnologia come priorità. Ritiene che l’innovazione nell’agricoltura sia un’efficace, efficiente, economica e facile soluzione, che può essere un modo per incoraggiare il futuro sistema agricolo nell’era 4.0 e per affrontare i problemi esistenti. Tra le varie considerazioni, ritiene che l’utilizzo della tecnologia possa semplificare le attività agricole e aumentare la produttività.

Il capo di BSIP Kalbar, Anjar Suprapto, ha richiesto che l’utilizzo della tecnologia di irrorazione con droni rispetti gli standard stabiliti dal Ministero dell’agricoltura indonesiano e ha fornito suggerimenti per migliorare questa tecnologia in futuro. Ha inoltre sottolineato che il drone sprayer è stato prodotto dai giovani talenti della nazione, con alcuni componenti realizzati a livello nazionale, e che è importante continuare a perfezionare la tecnologia e rispettare gli standard del Ministero dell’Agricoltura indonesiano.

Bank Indonesia ha espresso la volontà di partecipare agli sforzi per migliorare il benessere degli agricoltori, in particolare quelli che coltivano il riso, nel contesto del controllo dell’inflazione dei prodotti agricoli. Saranno presi in considerazione i concetti di agricoltura intelligente, sia attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come gli irroratori con droni, sia attraverso quelli statici come quelli implementati presso l’UPTPSB Smart Farming Garden, per l’implementazione a Gapoktan. Gli agricoltori che hanno partecipato alla dimostrazione del drone sprayer si sono dimostrati molto entusiasti e speravano di poter utilizzare presto questa tecnologia nei loro campi.