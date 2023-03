Dragon Ball Xenoverse 2: i contenuti del nuovo aggiornamento gratuito

Tante novità in arrivo per il costantemente aggiornato Dragon Ball Xenoverse 2, tra i videogiochi più amati tratti dalla saga di Akira Toriyama.

Le cose da fare, all’interno di Dragon Ball Xenoverse 2, non mancano mai, grazie anche ai costanti aggiornamenti da parte del team di sviluppo, che questa settimana fa avere tante buone notizie ai fan dell’action dedicato alla leggendaria saga ideata da Akira Toriyama. Un aggiornamento gratuito è ora disponibile, e include nuovi costumi e accessori, nuove Super Anime e CC Mascot, l’Awoken Skill “Beast”, nonché tre nuovi raid e infine il minaccioso Cell Max, aggiunto come boss del raid.

In questo aggiornamento gratuito vengono dunque aggiunti al gioco nuovi boss e abilità, insieme ad alcune esclusive personalizzazioni per i personaggi. Sintesi dei Nuovi Contenuti aggiuntivi:

Abilità risvegliata: Beast

3 Missioni assalto

2 nuovi costumi e accessori

5 Super Anime

7 Mascotte CC

51 illustrazioni per la schermata di caricamento

In più, l’Hero of Justice Pack 2 arriverà presto, per tutti i giocatori interessati. Questo DLC a pagamento introdurrà personaggi dal film Dragon Ball Super: Super Hero, come Orange Piccolo, Piccolo Power Awakening e un altro personaggio misterioso, che deve essere ancora svelato. I fan alla ricerca di contenuti aggiuntivi, possono acquistare il The Hero of Justice Set, un bundle che include entrambi i DLC legati a Dragon Ball Super: Super Hero.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: il titolo porta a un livello superiore la struttura e il gameplay del precedente Dragon Ball Xenoverse, con una grafica migliorata e miriadi di possibilità di gioco e interazione, in una nuova città con tantissime personalizzazioni dei personaggi da scegliere, tra una moltitudine di nuove caratteristiche e speciali upgrade. Conton City è sette volte più grande della precedente Toki Toki City e i giocatori possono volare su tutta la città in contemporanea ad altri trecento giocatori, rivivendo la trama di Dragon Ball viaggiando nel tempo e proteggendo gli eventi salienti dell’universo narrativo di DBZ.

