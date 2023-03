Counter-Strike 2 annunciato ufficialmente da Valve con trailer e periodo d’uscita

Valve ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Counter-Strike 2 con diversi trailer e periodo d’uscita. Il nuovo capitolo della celebre serie di sparatutto tattici sarà rilasciato come aggiornamento gratuito di Counter-Strike: Global Offensive nell’estate del 2023 e rappresenterà un netto passo in avanti sia sul fronte tecnico che del gameplay.

Grazie al nuovo motore grafico di Valve, Source 2, il gioco presenterà una veste grafica aggiornata, ricca di dettagli, con modelli poligonali più rifiniti e un nuovo sistema di illuminazione. Come potete vedere dai filmati che trovate qui sotto, una delle novità presenti in questo nuovo capitolo è la presenza di fumo dinamico, capace ora di interagire con altri eventi di gioco, aprendo a nuove possibilità. Ad esempio con i proiettili e le granate esplosive ora potremmo allontanare il fumo, così da aprirci la visuale o espandere l’ostruzione visiva.

Tra l’altro, ora il tick rate non influenza più i movimenti, gli spari o il lancio di granate. Per chi non lo sapesse, il tick rate è la frequenza con cui i server aggiornano gli utenti sullo stato del gioco, per offrire un’esperienza che equilibrata ed uniforme per tutti i partecipanti. Con l’introduzione del sub-tick, il tick rate diventa ininfluente per muoversi e sparare. Di conseguenza, a prescindere dal “tick rate”, i movimenti e gli spari saranno ugualmente reattivi e le granate atterreranno sempre allo stesso modo.

Anche le mappe, infine, sono state riprogettate da zero, sfruttando tutte le funzionalità del nuovo engine Source 2. Si tratta di mappe classiche che riprendono la morfologia di quelle già viste in Counter-Strike: Global Offensive. Queste mappe includono i miglioramenti all’illuminazione e alla leggibilità dei nomi dei personaggi. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del gioco.

Prima di lasciarvi, inoltre vi segnaliamo che Valve ha annunciato l’inizio dei test chiusi del nuovo capitolo, disponibili solo per i fortunati giocatori che riceveranno l’invito in-game nei prossimi giorni.