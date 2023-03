XO, Kitty: clip di presentazione della serie sequel di Tutte le volte che ho scritto ti amo

L’universo narrativo tratto dai romanzi di Jenny Han e cominciato in live action su Netflix con il film Tutte le volte che ho scritto ti amo si arricchisce di un nuovo tassello: una serie sequel/spin-off dal titolo XO, Kitty, di cui è stata presentata oggi la prima clip, che di fatto introduce la storia del serial stesso e, inoltre, svela la data di uscita sulla piattaforma, ovvero il 18 maggio.

In seguito agli eventi del primo film (il cui titolo originale è To All the Boys I’ve Loved Before) e a quelli di P. S. Ti amo ancora (To All the Boys: P.S. I Still Love You) e Tua per sempre (To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean), è ora la volta di concentrarci su una importante co-protagonista della saga, Kitty Song Covey, che ha fatto da cupido nei film e quindi pensa di sapere tutto su amore e destino… ma dopo essersi trasferita dall’altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate da vivere che da combinare quando non si è coinvolti in prima persona.

Questo young adult romantico in dieci episodi da trenta minuti l’uno vede nuovamente Anna Cathcart nei panni di Kitty, presentando un mix di volti noti e interpreti inediti, vista anche la nuova ambientazione in un esclusivo college sud-coreano. La regia è affidata a Jennifer Arnold, Jeff Chan, Pamela Romanowsky e Katina Medina Mora, con Jenny Han e Sascha Rothchild come produttrici esecutivi e showrunner.

Nel cast anche Choi Min-yeong (Dae), Anthony Keyvan (Q), Gia Kim (Yuri), Sang Heon Lee (Min Ho), Peter Thurnwald (Alex), Regan Aliyah(Juliana).

