Xbox Game Pass: annunciati altri giochi per fine marzo

Il catalogo di Xbox Game Pass si prepara ad arricchirsi con l’arrivo di altri due titoli alla fine di marzo. Si tratta di MLB The Show 23 e Infinite Guitars.

In arrivo il 28 marzo, MLB The Show 23 sarà disponibile per gli abbonati in versione console e cloud. Il gioco è il nuovo episodio della serie di baseball sviluppata da Sony San Diego. Gli interessati potranno anche procedere all’acquisto del Game Pass Early Access Bundle ($49,99) che permette di accedere al gioco quattro giorni prima del del lancio e riscattare alcuni oggetti bonus.

Infinite Guitars sarà invece disponibile a partire dal 30 marzo in versione PC, console e cloud. Il titolo, realizzato da Nikko Nikko ed edito da Humble Games, è un rythm-RPG ambientato in un mondo post-apocalittico con un gruppo di eroi che si troverà ad affrontare dei Mecha a suon di musica e chitarre elettriche. Il gameplay di Infinite Guitars offre combattimenti a turni che richiedono di portare a termine delle sequenze musicali in pieno stile rhytm game. Il tutto condito da un vibrante confezione visiva in stile anime.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che da ieri è disponibile in catalogo anche Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno, sia nella versione base che nella versione completa Prince’s Edition che include le espansioni pubblicate dopo il lancio: “The Tale of a Timeless Tome” e “The Lair of the Lost Lord” che aggiungono ulteriori ore di gioco e il pacchetto “Equipaggiamento principesco” con vari strumenti del mestiere.

Mentre, i titoli che lasceranno il catalogo a partire dal 31 marzo saranno: