The Flash: il film è stato classificato PG-13, ma ci saranno scene di nudo

Da poco è stato indicato il rating di The Flash, che, così come è usuale per un cinecomics avrà una classificazione di PG-13, anche se, tra le motivazioni che hanno portato a questo rating sono stati indicati degli elementi particolari, come delle “parziali nudità”.

Ecco cosa è stato rivelato:

Il film è classificato PG-13 a causa della presenza di scene d’azione e violente, linguaggio sopra le righe, e parziali nudità.

La presenza di scene di nudo (anche se parziali), potrebbe essere un passaggio in più all’interno di cinecomics blockbuster, che fino adora sono stati criticati anche per la mancanza di sessualità nei personaggi protagonisti.

The Flash unirà interpreti della vecchia e nuova generazioni di film DC, considerando che troveremo Ezra Miller come protagonista, che sarà affiancato dal Batman di Michael Keaton, dal Generale Zod di Michael Shannon, dal Bruce Wayne di Ben Affleck. E ci saranno anche nel cast Kiersey Clemons che farà Iris West, Maribel Verdú che sarà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

