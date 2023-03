Star Wars: Damon Lindelof non scriverà un film sulla saga

Deadline ha lanciato una notizia importante che deluderà diversi appassionati: il film su Star Wars scritto da Damon Lindelof non lo avrà più come sceneggiatore. Dal progetto è uscito anche Justin Britt-Gibson, che avrebbe dovuto aiutare Lindelof nello script. Ma il film continuerà ad andare avanti sotto la guida alla regia di Sharmeen Obaid-Chinoy.

Sembra che il lungometraggio, nonostante la perdita di Damon Lindelof, verrà annunciato durante la Star Wars Celebration di aprile. L’importanza del progetto sembra piuttosto alta, considerando che la storia dovrebbe mettere al centro i personaggi dell’ultima trilogia di Star Wars, e che sarà ambientato proprio dopo L’Ascesa di Skywalker.

L’uscita di Lindelof dal progetto, sotto certi punti di vista non sorprende, considerando che il regista qualche tempo fa aveva detto a riguardo:

Il grado di difficoltà è veramente alto. Per me Star Wars è stato il primo film che abbia visto da piccolo, e quando hai a che fare con qualcosa verso cui sei così devoto, è come se andassi in cucina pensando di non essere in grado di cucinare, e che sia il caso di fermarsi solo a mangiare.