Resident Evil 4: l’anime coi sottotitoli ufficiali, ecco la seconda puntata

L’altro giorno vi abbiamo mostrato il primo episodio di “Bio Masterpiece Theatre Mysterious Village Leon”, nuova serie di cortometraggi anime realizzata dallo studio Nippon Animation per conto di Capcom al fine di pubblicizzare, in maniera ironica, l’uscita del nuovissimo remake di Resident Evil 4: il canale ufficiale per Australia e Nuova Zelanda della software house nipponica ha avuto l’ottima idea di riproporre la serie coi sottotitoli in inglese ufficiali col titolo “Resident Evil Masterpiece Theater”, dunque vi presentiamo l’inedito secondo episodio e vi riproponiamo anche il primo, ora più fruibile se non conoscete il giapponese. Certo, quel che accade rimane quantomeno intuibile lo stesso, ma anche le sottigliezze del linguaggio fanno parte della verve comica tipicamente giapponese di questi spot-parodia.

Si tratta di cortometraggi di appena un minuto, realizzati nello stile del World Animation Theatre che da decenni caratterizza le opere di Nippon Animation e che ben conosciamo anche in Italia, grazie a serie famosissime dagli anni ’80 in avanti, come Anna dai capelli rossi o Heidi. Il contrasto tra i colori pastello, il character design kawaii e il tema di fondo del gioco è, chiaramente, voluto, andando a creare un corto circuito tipico di certe parodie nipponiche, per un risultato irresistibile. Nel primo episodio ritroviamo l’incipit del gioco, con Leon solo e sperduto nel villaggio ispanico in cerca della figlia del Presidente degli Stati Uniti d’America, mentre il secondo vede Leon salvare Ashley da tutta una serie di mostruose creature, sempre più ferito ma al contempo determinato.

Questa la sinossi del gioco:

Durante la loro straziante fuga da un piccolo villaggio europeo reso schiavo da Las Plagas, Leon e Ashley Graham devono navigare in molteplici ambienti controllati dal culto di Los Illuminados. Attraversando un castello tentacolare, miniere fatiscenti e altre location inquietanti, incontrano autoctoni infetti, cultisti squilibrati e nemici insidiosi potenziati dal parassita Las Plagas. Leon e Ashley devono affrontare questi nemici decifrando anche arcani meccanismi nascosti, enigmi esoterici e bizzarri segreti. Il percorso verso la salvezza del duo si interseca anche con il calcolatore agente delle forze speciali, il maggiore Jack Krauser.

