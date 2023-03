Miasma Chronicles disponibile dal 23 maggio, tutte le info e il nuovo trailer

505 Games e The Bearded Ladies (creatori di Mutant Year Zero: Road to Eden) annunciano, anche tramite un nuovo trailer, che Miasma Chronicles sarà disponibile dal 23 maggio per PC Windows (tramite Steam ed EPIC), PlayStation 5 e Xbox Series X|S al prezzo di € 49,99. Una versione fisica del gioco sarà inoltre commercializzata dal 9 giugno in Europa e dal 20 giugno in Nord America.

In questa nuova avventura tattica con elementi RPG dai toni techno-fantasy e caratterizzata da intensi combattimento a turni, i giocatori impersoneranno Elvis, un giovane abbandonato al suo destino nelle terre desolate d’America, con il solo conforto del “fratello” robot Diggs. Insieme dovranno svelare il mistero di Miasma, un’entità misteriosa che minaccia le ultime vestigia dell’umanità dopo aver dilaniato l’America in modo selvaggio.

Armati di un misterioso guanto, in grado di controllare il Miasma, Elvis e Diggs vivranno una strardinaria avventura all’interno di ambientazioni di gioco post- apocalittiche, dove il nemico si nasconde dietro ogni angolo e saranno affiancati da una compagnia di stravaganti personaggi. Elvis fu portato nella città mineraria di Sedentary da bambino: la madre lo affidò al “fratello” maggiore robotico e gli lasciò in eredità un misterioso guanto, che gli permette di controllare il Miasma.

Il giocatore si unirà all’avventura dei due inconsueti fratelli in una desolata terra post-apocalittica, alla ricerca di risposte. Risposte che potrebbero cambiare per sempre il corso della storia dell’umanità.

