L’Xbox Store per smartphone? “All’inizio il danno per Apple sarà limitato, ma in futuro…”

Gli analisti di Morgan Stanley sostengono che un possibile App Store di Microsoft per iPhone avrebbe inizialmente solo un impatto limitato su Apple, se mai venisse lanciato, ma potrebbe diventare un temibile concorrente nel lungo termine.

Il capo del gaming di Microsoft, Phil Spencer, ha recentemente annunciato che Microsoft sta pianificando un app store che porterà i giochi Xbox su iPhone. L’intenzione è di lanciare un negozio concorrente non appena la prossima Digital Markets Act dell’UE entrerà in vigore nel 2024.

Ora, in una nota agli investitori vista da AppleInsider, Morgan Stanley osserva che l’annuncio contiene pochissimi dettagli. L’intero App Store di Microsoft è inoltre condizionato alla chiusura dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che è stata provvisoriamente bloccata dalle autorità regolatorie britanniche.

“Inoltre, ci sono diversi altri fattori sconosciuti riguardo alla possibilità di consentire App Store di terze parti sui dispositivi iOS in Europa”, affermano gli analisti di Morgan Stanley. Tra questi ci sono il fatto che “Apple addebiti una commissione per gli acquisti effettuati su App Store di terze parti” e non è affatti detto che agli sviluppatori sarà permesso offrire prezzi realmente competitivi.

“Tutti questi fattori potrebbero cambiare in modo significativo l’eventuale l’impatto della concorrenza di Microsoft su Apple”, sostengono gli analisti.