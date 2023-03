LEGO: ecco un set caricato su Ideasdedicato a Bud Spencer e Terence Hill

Alessandro Benedetti, che tempo fa ha realizzato il progetto Mach Patrol su LEGO ideas, ora sta proponendo un altro set LEGO intrigante che è dedicato a Bud Spencer e Terence Hill ed al film “…altrimenti ci arrabbiamo!”

Qui sotto trovate il video di presentazione.

Lo stesso Alessandro Benedetti ha dichiarato:

Nella presentazione del progetto c’è scritto:

Chi di voi non ha mai sognato di guidare la Dune Buggy del film assieme a Bud Spencer e Terence Hill? Questo progetto è un tributo ad una delle coppie più amate di sempre al cinema, degli eroi d’infanzia per milioni di persone, ed è un modo per ricordare uno dei loro lungometraggi più celebri, ovvero. . . Altrimenti ci arrabbiamo!