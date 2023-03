iOS 16.4 RC disponibile da oggi, tra pochi giorni la release ufficiale per tutti gli utenti

La versione RC di solito arriva qualche giorno prima del rilascio ufficiale. Ciò significa che iOS 16.4 dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti.

Oggi Apple sta rilasciando la versione di prova di iOS 16.4 RC (Release Candidate) agli sviluppatori, a soli una settimana dal rilascio dell’ultima beta. iOS 16.4 introduce un ricco pacchetto con diverse nuove funzionalità per gli utenti di iPhone.

L’aggiornamento iOS 16.4 RC sarà disponibile oggi per gli sviluppatori beta tester accreditati. Man mano che l’aggiornamento viene distribuito, sarà possibile installarlo tramite l’app Impostazioni, scegliendo Generale e poi Aggiornamento software. Il nuovo aggiornamento è anche disponibile per i tester beta pubblici. Il numero di build per l’aggiornamento di oggi è 20E246.

È importante notare che una versione RC di solito arriva qualche giorno prima del rilascio ufficiale di una nuova versione di iOS. Ciò significa che iOS 16.4 dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti.

Ecco alcune delle novità più importanti, così come descritte dalle note ufficiali di rilascio per iOS 16.4: