Bill Gates: “le IA cambieranno il mondo e risolveranno le diseguaglianze”

Secondo Bill Gates, le IA saranno la vera rivoluzione di questo decennio, alla pari di ciò che hanno rappresentato altre innovazioni come l’interfaccia grafica utente, internet e gli smartphone. Gates sostiene anche che un domani le IA saranno in grado di risolvere le diseguaglianze e migliorare la vita della popolazione globale.

Martedì Bill Gates ha pubblicato un lungo articolo in cui sostiene che la tecnologia di intelligenza artificiale alla base di strumenti come ChatGPT potrebbe essere rivoluzionaria quanto l’interfaccia grafica utente (GUI) lo fu nel 1980.

L’interfaccia grafica utente è stata il prototipo dei moderni sistemi operativi come Windows e Mac. Ora, Gates afferma che l’AI porterà a tutti i tipi di cambiamenti altrettanto massicci nei prossimi decenni.

“Lo sviluppo dell’AI è tanto fondamentale quanto la creazione del microprocessore, del personal computer, di Internet e del telefono cellulare”, ha scritto. “Cambierà il modo in cui le persone lavorano, imparano, viaggiano, ricevono assistenza sanitaria e comunicano tra loro”.

Gates non è esattamente un attore imparziale nella crescente corsa all’IA. Microsoft, l’azienda da lui co-fondata, sta investendo più di 10 miliardi di dollari in OpenAI, l’azienda che ha creato ChatGPT e della quale Gates parla entusiasticamente nel suo articolo. Sebbene Gates non sia più coinvolto nelle operazioni quotidiane di Microsoft, continua a servire come consulente, incontrando i team dei progetti e possiede miliardi di dollari di azioni di Microsoft.