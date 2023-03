Apple Music mostra playlist create da perfetti sconosciuti, segnalazioni in tutto il mondo

Un grave problema di Apple Music sta venendo segnalato da sempre più utenti, in tutto il mondo. Il servizio per ascoltare la musica in streaming starebbe mostrando agli utenti delle playlist create da perfetti sconosciuti. Insomma, al posto dei propri brani preferiti, agli utenti vengono mostrati quelli di altre persone.

È un problema, in un certo senso, simile a quello che aveva costretto, solamente pochi giorni fa, OpenAI a chiudere per alcune ore ChatGPT: il chatbot mostrava la cronologia delle conversazioni di sconosciuti, al posto di quella dell’utente.

Il problema di Apple Music in realtà è anche più fastidioso, perché sembra che il servizio stia arbitrariamente cancellando interi brani o almbun dalle playlist già create. Insomma, anche quando non vengono mostrate le playlist create da altri ma le proprie, l’esperienza d’uso dell’app rimane comunque compromessa.

Nelle ultime ore sono nati diversi thread su Reddit, dove centinaia di utenti hanno già segnalato di aver notato il problema.

Secondo il sito 9to5mac, è verosimile che l’errore sia causato da un problema di sincronizzazione dei server di iCloud. Riassumendo: i degli utenti vengono mischiati tra di loro. Sembra che il problema riguardi esclusivamente la versione di Apple Music per iOS, e dunque per gli iPhone.