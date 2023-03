Amazon Luna arriva anche in Europa, ma l’Italia rimane esclusa

Da oggi Amazon Luna è disponibile per tutti in Germania, Canada e Regno Unito. E l'Italia? Per il momento è esclusa.

Amazon ha annunciato che il suo servizio di cloud gaming, Amazon Luna, è finalmente disponibile anche in Europa. O, meglio, in alcuni paesi europei. E no, l’Italia non è nella (piuttosto piccola) lista. È un comunque un buon segnale, che testimonia come il colosso stia ancora puntando risorse su questo servizio, quando Google, al contrario, ha deciso di chiamarsi fuori da questo settore dopo il fallimento di Stadia.

Da oggi Amazon Luna è disponibile per tutti in Germania, Canada e Regno Unito. Amazon Luna è disponibile negli Stati Uniti da ormai un anno. «Siamo entusiasti di espandere il servizio, offrendo a più clienti l’opportunità di giocare a giochi immersivi di alta qualità senza dover acquistare costosi hardware per il gioco o effettuare lunghi download», ha annunciato l’azienda.

Con il servizio di cloud gaming, arriva anche il controller ufficiale, che sarà finalmente disponibile per l’acquisto anche fuori dagli USA.

Il Controller Luna è progettato e ottimizzato per Luna, si collega facilmente al device in uso tramite Wi-Fi o Bluetooth. Grazie alla tecnologia del Controller Luna, i giocatori possono passare da un dispositivo compatibile all’altro in pochi istanti. Così, è possibile avviare una partita su Fire TV e portarla a termine sullo smartphone o sul PC. Il Controller Luna è disponibile in Germania, Canada e Regno Unito.