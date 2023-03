TikTok, l’antitrust apre l’indagine su una pericolosa “sfida estrema” in voga trai giovani

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della società irlandese TikTok Technology Limited, che gestisce la popolare piattaforma di social media TikTok, insieme alle sue controllate inglesi ed italiane. Nel mirino i numerosi video dal contenuto autolesionistico pubblicati nel corso delle ultime settimane, a partire dalla sfida della “cicatrice francese“, diventata virale trai giovanissimi.

L’Antitrust ha criticato TikTok per non avere adeguati sistemi di monitoraggio dei contenuti pubblicati dai terzi sulla piattaforma, soprattutto in considerazione dei fruitori particolarmente vulnerabili come i minori. Inoltre, l’autorità ha contestato la mancata applicazione delle Linee Guida della piattaforma, che prevedono la rimozione dei contenuti pericolosi relativi a sfide, suicidio, autolesionismo e alimentazione scorretta.

L’Antitrust vuole anche determinare se le tecniche di intelligenza artificiale potrebbero aver giocato un ruolo nella diffusione di questi contenuti potenzialmente pericolosi. Così l’autorità in una nota pubblicata oggi: