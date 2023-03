Tekken 8: gameplay reveal trailer per Lars Alexandersson

Prosegue la serie di reveal trailer dedicata ai personaggi e agli stili di combattimento presenti in Tekken 8, e oggi è la volta di un personaggio presente “solo” dai tempi di Tekken 6, ma da allora divenuto di grande importanza: Lars Alexandersson. Grande stratega militare nonché eroe sul campo di battaglia, l’obiettivo di Lars e del suo enorme corpo paramilitare, Yggdrasil, è quello di riportare la pace nei territori martoriati dalla guerra portata dalla Mishima Zaibatsu e dalla Tekken Force, di cui una volta faceva parte.

Esperto di karate e arti marziali militari, Lars ha uno stretto legame con la famiglia Mishima, essendo il figlio illegittimo (e segreto anche al padre) di Heihachi, e sembra proprio che il nostro non abbia perso la sua determinazione a fungere da ago della bilancia nei conflitti armati in giro per il mondo… e nell’Iron Fist Tournament. Lars si unisce ora ai personaggi di cui abbiamo già potuto vedere un trailer, ovvero Jin Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams, Paul Phoenix, Marshall Law e King: dei personaggi già annunciati ma ancora non svelati mancano ora Jun Kazama e Jack-8.

L’atteso videogioco non ha ancora una data o un periodo ufficiale di uscita, ma possiamo attenderlo, probabilmente, per fine anno, e la data d’uscita stessa potrebbe arrivare insieme al reveal dell’ultimo personaggio, quindi potremmo anche scoprirla tra pochi giorni. Il titolo stato sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e sfrutterà al meglio le nuove generazioni di console, utilizzando l’Unreal Engine 5. Tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente ricreati da zero, così come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, improntata ora all’aggressività, per rendere ancora più spettacolari, divertenti e accessibili i combattimenti.

