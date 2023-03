Street Fighter 6: preordine disponibile su Amazon, anche per la Mad Gear box Edition

Street Fighter 6 è ora disponibile per il preordine su Amazon Italia, sia in versione standard che in versione Mad Gear Box. La data di uscita è fissata per il 2 giugno 2023. Potete effettuare il preordine della versione che preferite cliccando su uno dei box che trovate qui sotto:

Vi ricordiamo che questo preordine è a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione ed il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che dobbiate rifare l’ordine in caso di sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Per chi non lo sapesse, inoltre, la Mad Gear Box Edition di Street Fighter 6 include Mad Gear Box, Pop Up Parade Statuette Luke & Kimberly, l’artbook, un set di stickers, sfondi per statuetta e il gioco completo all’interno di una custodia Steelbook. Il modello standard propone in regalo, tramite Amazon in esclusiva italiana, anche la steelbook.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.